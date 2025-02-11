Азербайджан вернул сотни миллионов с продаж сельхозтоваров за рубеж

Продолжаются мероприятия по возврату в Азербайджан денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"На основании данных, поступивших в Государственный таможенный комитет (ГТК), по возвращению в Азербайджанскую Республику денежных средств в соответствующей валюте некоторых субъектов предпринимательства, экспортирующих различные виды продукции за рубеж, органы прокуратуры возбудили уголовные дела и проводят предварительное расследование.

До настоящего времени в результате мер, принятых прокуратурами города Ширван, а также Гусарского, Бардинского, Масаллинского, Товузского, Сиязаньского, Шекинского, Шабранского и Гядабейского районов, на уполномоченный банковский счет в Азербайджане возвращено свыше 33 миллионов долларов США (более 56 миллионов манатов по курсу соответствующего периода) средств, полученных некоторыми субъектами предпринимательства от купли-продажи сельхозпродукции, экспортируемой за рубеж.

Органами прокуратуры продолжаются необходимые процессуальные мероприятия по данной категории расследований, а именно возврат денежных средств, полученных в результате экспорта товаров и продукции различными лицами, на уполномоченные банковские счета в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.