Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта

Посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов и председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта, в особенности развитие Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Кыргызстана.

М.Мамытканов отметил важность упрощения условий для кыргызских перевозчиков на территории Азербайджана и выразил заинтересованность в расширении взаимодействия в этом направлении.

Стороны также обсудили меры по усилению сотрудничества в области цифровизации транспортной отрасли, в частности возможный переход на электронную выдачу разрешительных документов для транзита грузоперевозчиков.