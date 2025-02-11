Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта
Посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов и председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта, в особенности развитие Среднего коридора.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Кыргызстана.
М.Мамытканов отметил важность упрощения условий для кыргызских перевозчиков на территории Азербайджана и выразил заинтересованность в расширении взаимодействия в этом направлении.
Стороны также обсудили меры по усилению сотрудничества в области цифровизации транспортной отрасли, в частности возможный переход на электронную выдачу разрешительных документов для транзита грузоперевозчиков.
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