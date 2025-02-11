В Азербайджане стартуют тренинги по внедрению нового бюджетного механизма

11 февраля при совместной организации министерства финансов Азербайджанской Республики, Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Всемирного банка была проведена открытая сессия тренингов на тему "Внедрение нового бюджетного механизма в Азербайджане и наращивание потенциала в этой области".

Как сообщили Day.Az в Министерстве финансов, на мероприятии прошли выступления и презентации по внедрению структуры среднесрочных расходов в Азербайджане, работе, проделанной в рамках перехода к программно-целевому механизму бюджетирования, по международному сотрудничеству в этой области, следующим шагам, которые необходимо предпринять в направлении реформ, а также тренингам, которые будут организованы для повышения потенциала внедрения нового бюджетного механизма.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, Кабинета министров, Счетной палаты, министерств, комитетов и других государственных структур, а также международных финансовых институтов, независимые эксперты. Выступая на мероприятии, директор Центра подготовки структуры среднесрочных расходов министерства финансов Ильхам Керимов проинформировал об истории реформ, проделанной работе, итоговом бюджетном прогнозе, подчеркнул важность механизма налогово-бюджетного регулирования.

Заместитель руководителя Офиса регионального сотрудничества Швейцарии Гай Бонвин и менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Столлмейстер в своих выступлениях рассказали о вкладе проекта "Усиление потенциала в рамках среднесрочных расходов в Азербайджане" в управление государственными финансами и отметили, что дальнейшие меры поддержки еще больше ускорят эти реформы.

В ходе мероприятия эксперты Всемирного банка выступили с докладами о международном опыте внедрения механизмов структуры среднесрочных расходов и бюджетирования, ориентированного на результаты, а сотрудники министерства финансов - с докладами о текущем состоянии реформ, реализуемых в сфере управления государственными финансами, совершенствовании правовой и институциональной базы, а также процессуальных основах внедрения механизма бюджетирования, ориентированного на результаты, организации теоретических, методических и практических тренингов, направленных на повышение потенциала организаций, работающих в секторах, вовлеченных в реформы. В продолжение сессии для представителей этих организаций с 17 по 28 февраля текущего года тренинговой группой Центра подготовки структуры среднесрочных расходов минфина запланировано проведение тренингов, а в апреле-июне текущего года - практических специализированных тренингов экспертами Всемирного банка.