В Азербайджане вырос объем автомобильных грузоперевозок

В прошлом году в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 5,9 млн тонн грузов на сумму 12,5 млрд долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сообщается, что по сравнению с предыдущим годом это на 410,7 млн долларов США или на 3,4% больше в стоимостном выражении и на 490,7 тыс. тонн или на 9% - в объемном.

За отчетный период автотранспортом из Азербайджана было экспортировано 2,3 млн тонн грузов на сумму 2,1 млрд долларов США, что на 275,3 млн долларов США или 15% больше в стоимостном выражении и 296,6 тыс/ тонн или 14,6% - в объемном.

За этот же период автотранспортом в Азербайджан импортировано 3,6 млн тонн грузов на сумму 10,4 млрд долларов США, что на 135,4 млн долларов США или на 1,3% больше показателя предыдущего года в стоимостном выражении и на 194,2 тыс. тонн или на 5,7% - в объемном.