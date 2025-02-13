Объем валютных резервов Азербайджана

По состоянию на 1 января 2025 года валютные резервы Азербайджана, включая средства Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики и Центрального банка Азербайджана, составили 71 миллиард долларов, что приблизительно в 14 раз превышает внешний государственный долг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство финансов, 49 процентов внешнего долга подлежат возврату не позднее чем в течение 5 лет, 44,9 процента - в срок от 5 до 10 лет, 6,1 процента - в течение более 10 лет.

По состоянию на 1 января 2025 года валютная структура внешнего государственного долга выглядела следующим образом: 86,1 процента - доллар США, 5,8 процента - евро, 3,4 процента - СПЗ (Специальные права заимствования Международного валютного фонда), 3,1 процента - японская иена, 1,6 процента - другие валюты.