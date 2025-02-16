Сколько денег потребители потратили на одежду и обувь в январе?

В январе этого года в Азербайджане было продано текстильной продукции, одежды и обуви на сумму 701,6 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, этот показатель на 36 млн манатов (или 5,4%) превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Доля торговли текстильной продукцией, одеждой и обувью в общем обороте составила 14,5%.

Отметим, что в январе этого года объем розничной торговли в стране достиг 4,8 млрд манатов, из которых 2,6 млрд манатов пришлось на продукты питания, напитки и табачные изделия, 2,2 млрд манатов - на непродовольственные товары.