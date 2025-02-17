Стал известен объем производства бензина в Азербайджане в 2025 году

В этом году на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева ожидается производство 1,7 миллиона тонн автомобильного бензина, соответствующего стандарту Евро-5.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"На Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в 2024 году было произведено 1,4 миллиона тонн автомобильного бензина, из которых 0,6 миллиона тонн соответствовало стандарту Евро-5. В период планового капитального ремонта завода внутренний спрос был удовлетворен за счет импорта", - сообщили в компании.

Отметим, что Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, производя бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, нефтяной кокс, мазут и другие нефтепродукты, удовлетворяет основную часть спроса внутреннего рынка. А 45% продукции завода экспортируется на внешние рынки.

В связи с растущим спросом на внутреннем и внешнем рынках, для обеспечения поставок высококачественного топлива, соответствующего стандарту EURO-5, удовлетворения потребностей "Азерикимья" в сырье, а также повышения экспортного потенциала нефтепродуктов, реализуется проект реконструкции и модернизации завода. После завершения реализации проекта, годовая перерабатывающая мощность завода будет увеличена с 6 миллионов тонн до 7,5 миллионов тонн, а производственные мощности катализаторной крекинг-установки возрастут с 2 миллионов тонн до 2,5 миллионов тонн в год.

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