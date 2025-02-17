В Тегеране проходит Каспийский экономический форум

Сегодня в Тегеране начал свою работу экономический форум прикаспийских стран.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на информационный портал I вице-президента Ирана.

Экономический форум проходит в рамках 7 панелей с участием министров, заместителей министров, должностных лиц и бизнесменов из частного сектора из прикаспийских стран.

Форум исследует перспективы развития сотрудничества в различных сферах экономики, включая торговлю, промышленность, сельское хозяйство, таможню, банковское дело, инвестиции, транзит и грузоперевозки, технические и инженерные услуги, охрану окружающей среды, туризм, нефть, газ, электричество и возобновляемые источники энергии.

Результаты организованных панелей будут представлены на экономическом форуме, который состоится завтра, 18 февраля, с участием премьер-министров. После обсуждения этих вопросов будет подписано итоговое заявление, в котором будет достигнута договоренность о максимальном развитии сотрудничества.

Отметим, что экономический форум прикаспийских стран проходит 17-18 февраля в столице Ирана городе Тегеран.