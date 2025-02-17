В январе 2025 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с первым месяцем прошлого года на 6,2% и составили 5967,8 млн. манатов или 583,6 манатов в среднем на душу населения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период с вычетом всех обязательных выплат в распоряжении населения осталось 5108,7 млн. манатов.