https://news.day.az/economy/1730978.html Доходы населения Азербайджана выросли - Цифры В январе 2025 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с первым месяцем прошлого года на 6,2% и составили 5967,8 млн. манатов или 583,6 манатов в среднем на душу населения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.
Доходы населения Азербайджана выросли - Цифры
В январе 2025 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с первым месяцем прошлого года на 6,2% и составили 5967,8 млн. манатов или 583,6 манатов в среднем на душу населения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.
За отчетный период с вычетом всех обязательных выплат в распоряжении населения осталось 5108,7 млн. манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре