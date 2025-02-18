В Азербайджане увеличилось число заключенных трудовых договоров

В результате мероприятий, проводимых Государственной налоговой службой при министерстве экономики в целях формализации рабочих мест, "отбеливания" фонда заработной платы и обеспечения прозрачности, количество заключенных трудовых договоров увеличилось.

Как сообщили Day.Az в службе, количество договоров выросло на 458 110 единиц по сравнению с началом 2019 года и на 1 февраля 2025 года составило 1 млн 860 тыс. 25 договоров.

В частном сегменте ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 430 225 единиц и составил 970 147 договоров.