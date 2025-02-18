Строительство морских ВЭС является одним из приоритетов

Строительство морских ветровых электростанций является одним из приоритетных вопросов.

Об этом сказал сегодня директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев во время медиатура на ветровую электростанцию "Хызы-Абшерон", сообщает Day.Az.

Он отметил, что анализ и оценка в соответствии с законодательством водных объектов близятся к завершению.