В Азербайджане выросли поступления в бюджет по ненефтегазовому сектору

В январе 2025 года по линии государственной налоговой службы при министерстве экономики в государственный бюджет поступило более 2 млрд 259,9 млн манатов налогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на налоговую службу, в ненефтегазовом секторе поступления составили около 1 миллиарда 378,2 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года налоговые поступления из этого сектора увеличились на 143,2 миллиона манатов или на 11,6 процента.