https://news.day.az/economy/1731244.html В Азербайджане выросли поступления в бюджет по ненефтегазовому сектору В январе 2025 года по линии государственной налоговой службы при министерстве экономики в государственный бюджет поступило более 2 млрд 259,9 млн манатов налогов. Как передает Day.Az со ссылкой на налоговую службу, в ненефтегазовом секторе поступления составили около 1 миллиарда 378,2 миллиона манатов.
В Азербайджане выросли поступления в бюджет по ненефтегазовому сектору
В январе 2025 года по линии государственной налоговой службы при министерстве экономики в государственный бюджет поступило более 2 млрд 259,9 млн манатов налогов.
Как передает Day.Az со ссылкой на налоговую службу, в ненефтегазовом секторе поступления составили около 1 миллиарда 378,2 миллиона манатов.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года налоговые поступления из этого сектора увеличились на 143,2 миллиона манатов или на 11,6 процента.
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