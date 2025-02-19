Азербайджан и Грузия обсудили двустороннее сотрудничество в сфере транспорта

Между Азербайджаном и Грузией обсуждено двустороннее сотрудничество в сфере транспорта.

Как сообщает Day.Az, обсуждения состоялись в рамках рабочего визита в Грузию министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева, который встретился с первым заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили.

На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в области транспорта, включая железнодорожные пассажирские перевозки.

Также обсуждались регулярные меры по эффективной организации грузоперевозок из Китая в Европу и обратно.