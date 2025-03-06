Генсек D-8 предложил провести в Баку встречу по инвестиционному сотрудничеству стран-членов

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам встретился с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице D8 в социальной сети X.

Согласно информации, Исиака Абдулгадир Имам поздравил Азербайджан с присоединением к D8 и подчеркнул основные инициативы Организации по содействию торговле и экономическому процветанию среди стран-членов.

Генеральный секретарь предложил провести в Баку встречу с Агентствами по продвижению инвестиций стран D8 для расширения инвестиционного сотрудничества.

Э.Алиев поддержал это предложение и выразил готовность к сотрудничеству по различным приоритетным направлениям, включая транспорт, малые и средние предприятия, развитие HR, ИКТ, торговлю и инвестиции.

На встрече было подчеркнуто значение электронной коммерции и инвестиционного партнерства.

Стороны также договорились о проведении следующих технических сессий по предложенным направлениям.