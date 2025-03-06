Беларусь продолжит сотрудничество в проектировании восстановленных территорий Азербайджана

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрием Пиневичем.

Об этом Day.Az сообщили в Комитете.

А.Гулиев подробно рассказал о достижениях страны в области градостроительства и архитектуры за последние годы, а также отметил успешные результаты сотрудничества с соответствующими структурами Беларуси.

Особое внимание было уделено проектированию сельского поселения Гызыл Кенгерли в Агдамском районе в формате аграрного городка, реализуемого в рамках соглашения, заключенного в прошлом году. Было подчеркнуто, что этот проект играет важную роль в развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, посол Дмитрий Пиневич выразил удовлетворение уровнем сотрудничества в сфере проектирования населенных пунктов и строительства, подчеркнув готовность содействовать его дальнейшему развитию.