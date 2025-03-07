Когда завершат заключительные строительные работы терминалов АЖД в иранской Астаре?

Заключительные строительные работы на терминалах ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в иранской Астаре будут завершены к концу года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Эмиль Мамедов.

По его словам, международный транспортный коридор "Север-Юг", проходящий по территории Азербайджана, является крайне важным для страны.

Он отметил, что благодаря терминалам, построенным и введенным в эксплуатацию АЖД в Азербайджане и Иране, грузовая база увеличивается с каждым годом.

"Последние строительные работы на наших терминалах, расположенных в Исламской Республике Иран, будут полностью завершены в конце этого года. Таким образом, пропускная способность терминала будет увеличена до 4 миллионов тонн, что позволит нам привлекать грузовую базу из Европы, России и южных направлений в рамках коридора "Север-Юг", - добавил он.

Отметим, что терминал расположен в иранском городе Астара на площади 35 га, в 1,4 километрах от азербайджано-иранской границы. Территория терминала, строительство которого велось АЖД, была сдана в аренду Азербайджану сроком на 25 лет.