В Азербайджане предлагается увеличить максимальный размер ипотечных кредитов

Учитывая текущие рыночные цены, было бы целесообразно увеличить максимальную сумму льготных ипотечных кредитов со 100 до 150 тысяч манатов.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов, выступая сегодня на пленарном заседании парламента.

По его словам, в этом году на выдачу ипотечных кредитов из государственного бюджета Азербайджана будет выделено дополнительно 100 миллионов манатов.

"Эти средства, выделяемые из государственного бюджета, в основном используются для финансирования социальной ипотеки. В 2025 году около 5 тысяч граждан Азербайджана смогут приобрести жилье за счет ипотеки",- отметил он.

Депутат подчеркнул, что льготные кредиты предлагаются сроком на 30 лет под 4 процента с максимальной суммой в 100 тысяч манатов.