https://news.day.az/economy/1736029.html В Баку проходит Азербайджано-Испанский бизнес-форум В Баку стартовал Азербайджано-Испанский бизнес-форум.
В Баку проходит Азербайджано-Испанский бизнес-форум
В Баку стартовал Азербайджано-Испанский бизнес-форум.
Как передает Day.Az, в форуме принимают участие исполнительный директор Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, генеральный директор Торговой палаты Испании Инмакулада Риера, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев и другие.
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