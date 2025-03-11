В Баку проходит Азербайджано-Испанский бизнес-форум

В Баку стартовал Азербайджано-Испанский бизнес-форум.

Как передает Day.Az, в форуме принимают участие исполнительный директор Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, генеральный директор Торговой палаты Испании Инмакулада Риера, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев и другие.

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