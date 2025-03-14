Али Асадов назвал объем средств, выделенных из госбюджета на расходы на оборону и национальную безопасность в 2024 г.

Из государственного бюджета Азербайджана на 2024 год на расходы на оборону и национальную безопасность было выделено 6 миллиардов 562 миллиона манатов (на 707 миллионов манатов или на 12 процентов больше, чем в 2023 году).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на обсуждении Отчета Кабинета министров о деятельности за 2024 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях были проведены масштабные работы по разминированию.