Назван объем продукции, произведенной в 2024 г. предприятиями миноборонпрома Азербайджана

В отчетном году предприятиями, подведомственными министерству оборонной промышленности, было произведено продукции в общей сложности на 781,8 млн манатов, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году.

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.

В отчете отмечается, что общий объем экспорта продукции подведомственными министерству предприятиями за отчетный год составил 565,8 млн манатов.

В 2024 году на предприятиях министерства проведен ремонт 55 наименований бронетехники, стрелкового оружия и другого имущества, подписаны и полностью выполнены контракты на утилизацию 336 наименований различных изделий.