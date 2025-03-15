Мушира Хаттаб о роли женщин в решении климатических проблем и мирном процессе

Женщины, как граждане, матери и представители своей страны, играют ключевую роль в преодолении климатических вызовов.

Как передает Day.Az, об этом сказала президент Национального совета по правам человека Египта, министр по делам семьи и населения Египта в 2009-2011 годах Мушира Хаттаб в ходе панельной дискуссии на тему "Гендер - безопасность - климат: взаимосвязь" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Без мира и уважения прав человека, включая права женщин, не будет мира. На глобальном уровне не будет мира без справедливости и без соблюдения международного законодательства в области прав человека", - заявила Мушира Хаттаб.

Она также отметила, что климатический кризис не отличается от кризиса COVID-19, с которым мир столкнулся ранее.

"Мы видели, как женщины серьёзно пострадали от этого кризиса, но именно женщины стали основными двигателями решения этой проблемы, и мы справились с ней", - добавила Мушира Хаттаб.

По ее словам, для успешного преодоления климатического кризиса важно, чтобы женщины занимали руководящие позиции в процессах принятия решений.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.