https://news.day.az/economy/1738161.html За ввоз этих товаров будет взиматься таможенный сбор В Азербайджане внесены изменения в "Суммы таможенных сборов". Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Согласно документу, в таможенные сборы были внесены несколько дополнений.
За ввоз этих товаров будет взиматься таможенный сбор
В Азербайджане внесены изменения в "Суммы таможенных сборов".
Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, в таможенные сборы были внесены несколько дополнений.
Так, с 1 апреля будет взиматься таможенный сбор в размере 150 манатов за 1 тонну ввозимых в Азербайджан стержней из железа или нелегированной стали, 100 манатов за 1 тонну изделий из стекла, 100 манатов за 1 тонну неармированного стекла.
Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2025 года и действует до 1 января 2026 года.
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