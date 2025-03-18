За ввоз этих товаров будет взиматься таможенный сбор

В Азербайджане внесены изменения в "Суммы таможенных сборов".

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в таможенные сборы были внесены несколько дополнений.

Так, с 1 апреля будет взиматься таможенный сбор в размере 150 манатов за 1 тонну ввозимых в Азербайджан стержней из железа или нелегированной стали, 100 манатов за 1 тонну изделий из стекла, 100 манатов за 1 тонну неармированного стекла.

Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2025 года и действует до 1 января 2026 года.