Число выезжающих за границу граждан Азербайджана снизилось в начале 2025 г.

В январе-феврале общее количество граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, уменьшилось на 0,1 процента и составило 296,3 тысячи человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Согласно информации, число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, увеличилось на 25,4 процента, в Грузию сократилось на 17,4 процента, в Турцию - на 2,7 процента, а в Российскую Федерацию - на 27,7 процента.

Было отмечено, что 36,9 процента граждан Азербайджана посетили Турцию, 15,8 процента - Российскую Федерацию, 11,4 процента - Грузию, 10,7 процента - Иран, 25,2 процента - другие страны.

Мужчины составляли 67,5% от общего числа, женщины - 32,5%.

В январе-феврале 2025 года 68,1 процента граждан Азербайджанской Республики, посещающих зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 29,7 процента - железнодорожным и автомобильным, а 2,2 процента - морским.