Завершены испытательные и наладочные работы на подстанции «Джульфа»

Завершены испытательные и наладочные работы на обновленной подстанции "Джульфа".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственной энергетической службе Нахчывана.

Подстанция "Джульфа" мощностью 132/110/10 кВ, построенная в 2004 году в соответствии с потребностями того времени в электроэнергии, полностью реконструирована, так как старое оборудование не отвечало современным требованиям и выработало свой ресурс.

Завершен монтаж трансформаторов, закупленных для подстанции "Джульфа" в рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы". Заключительные испытательные и наладочные работы систем релейной защиты и SCADA на подстанции проводились при участии специалистов Государственной энергетической службы, Открытого акционерного общества "Азерэнержи" и турецкой компании "Europower Energy and Automation Technologies San. Tic. Anonim Şirketi". Подстанция была подключена к автоматизированной системе диспетчеризации SCADA ОАО "Азерэнержи".

На подстанции установлены один новый трансформатор мощностью 132/110 кВ и 50 МВА, а также два новых трансформатора мощностью 110/35/10 кВ и 16 МВА, в результате чего мощность подстанции достигла 82 МВА.

На подстанции построено открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ, сооружен кабельный колодец, проложен оптический кабель, установлены современное электротехническое оборудование, электронные системы релейной защиты и автоматики, соответствующие международным стандартам. Для обеспечения внутренних потребностей в электроэнергии на крыше здания установлены солнечные панели и три инвертора мощностью 5 киловатт. Для дежурного персонала созданы необходимые условия работы, построены соответствующие служебные помещения, помещения технического обслуживания и управления.

Строительство на подстанции 35-киловольтного закрытого распределительного устройства и его подключение к сети позволит создать 35-киловольтную кольцевую схему электроснабжения Джульфинского района, а также обеспечить стабильность и надежность электроснабжения.

Реконструкция подстанции позволила изменить схемы подключения линий электропередачи мощностью 110 кВ. Таким образом, повышена надежность схемы электроснабжения 110 кВ между Билавской ГЭС и подстанцией "Чешмебасар" мощностью 110/35/10 кВ , а также учтено будущее подключение к подстанции Ордубадской ГЭС мощностью 36 МВт.