В Азербайджане вырос объём предоставленных услуг в информационно-коммуникационном секторе

Стоимость услуг, оказанных предприятиями, работающими в сфере информации и связи, в январе-феврале 2025 года составила 554 миллиона манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербадйжана.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года стоимость оказанных услуг выросла на 9,6 процента в реальном выражении.

70 процентов стоимости оказанных услуг было потреблено населением.

35,2 процента доходов от услуг или 194,8 миллиона манатов сформированы в сфере мобильной телефонной связи.