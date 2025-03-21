https://news.day.az/economy/1738885.html В Азербайджане вырос объём предоставленных услуг в информационно-коммуникационном секторе Стоимость услуг, оказанных предприятиями, работающими в сфере информации и связи, в январе-феврале 2025 года составила 554 миллиона манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербадйжана.
В Азербайджане вырос объём предоставленных услуг в информационно-коммуникационном секторе
Стоимость услуг, оказанных предприятиями, работающими в сфере информации и связи, в январе-феврале 2025 года составила 554 миллиона манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербадйжана.
Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года стоимость оказанных услуг выросла на 9,6 процента в реальном выражении.
70 процентов стоимости оказанных услуг было потреблено населением.
35,2 процента доходов от услуг или 194,8 миллиона манатов сформированы в сфере мобильной телефонной связи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре