Оператор IGB запустил масштабную программу по восстановлению

Оператор газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - ICGB - высадит 30 000 саженцев в рамках инициативы по поддержке биоразнообразия, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

"В честь Международного дня лесов ICGB предпринимает меры для сохранения биоразнообразия и восстановления окружающей среды, запуская масштабную программу лесовосстановления в Греции. В рамках своих обязательств в области устойчивого развития компания высадит 30 000 саженцев в двух ключевых зонах - вдоль маршрута газопровода и на специально выделенной лесными ведомствами территории для компенсационного озеленения", - заявили в ICGB.

Внедряя ответственные экологические практики в свою деятельность, ICGB продолжает вносить вклад в создание более устойчивого и экологически безопасного будущего.

Отметим, что IGB позволяет Болгарии подключаться к Южному газовому коридору и является частью "Вертикального газового коридора". Газопровод укрепляет энергетическую связанность и безопасность в регионе, предоставляя доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников.

На данный момент газопровод функционирует с мощностью 3 миллиардов кубометров в год с потенциальным расширением до 5 миллиардов кубометров в год. Интерконнектор покрывает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и обеспечивает надежный маршрут для поставок в ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.