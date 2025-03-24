Динамика импорта газа из Азербайджана в Грецию

- ежемесячный отчет за 2024 год

В 2024 году Греция импортировала около 1,9 млрд кубометров природного газа из Азербайджана на общую сумму 645,9 млн евро, сообщили в ответ на запрос Trend в статистическом управлении Европейского союза (Eurostat), передает Day.Az.

Ниже приведена детализированная помесячная разбивка импорта газа из Азербайджана в Грецию:

Месяц Объем (млн куб. м) Стоимость (млн евро) Январь 163 55,4 Февраль 152,4 47,7 Март 162,5 48,1 Апрель 157,4 48,4 Май 162,7 52,6 Июнь 157,3 52,3 Июль 162,8 57,4 Август 124,45 42,1 Сентябрь 154,8 57,6 Октябрь 164,2 57,98 Ноябрь 157,7 59,8 Декабрь 163,5 66,4 Итого 1,9 млрд куб. м 645,9 млн евро

Наибольший месячный объем импорта был зафиксирован в октябре (164,2 млн кубометров), а наименьший - в августе (124,45 млн кубометров).

Самая высокая стоимость газа пришлась на декабрь (66,4 млн евро), в то время как самая низкая цена за кубометр была в марте (48,1 млн евро).

Отметим, что газ поставляется по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является европейским сегментом Южного газового коридора. Первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 млрд кубометров в год, с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.