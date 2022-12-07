Долма принесла золотую медаль Азербайджану на чемпионате Азии по кулинарии

Команда Азербайджана завоевала золотую, серебряные и бронзовые медали на чемпионате Азии по кулинарии, прошедшем в Сингапуре в сентябре 2022 года. Следует отметить, что участники азербайджанской команды, являются студентами Кулинарного центра CÀSÀ.

Блюда принесшие золотую медаль нашей команде это "Долма" - одна из жемчужин нашей национальной кухни и "Говяжья вырезка с начинкой из лявянги, пюре из брокколи, соус "жу" с гранатом, Кукурузный крекер.

Долма, Эспума из чесночного йоурта, Хумус с авокадо, Кизиловый гель.

Долма:

Ингредиенты

10 листьев кейла

100г кускуса

1 лук, среднего размера

1 ч.л. сушёной мяты

1 пучок петрушки

15 мл лимонного сока

Метод приготовления

1) Кейл бланшировать в солёной воде, большие литья разрезать пополам.

2) Лук мелко нарезать и пассеровать на небольшом количестве оливкового масла.

3) Кускус отварить и смешать с луком, мелко нарубленной зеленью, лимонным соком.

Посолить по вкусу.

4) Завернуть по одной чайной ложке начинки в кейл.

Эспума

Ингредиенты

200 г натурального йогурта

1 зубчик чеснока

Соль

½ листа желатина

Метод приготовления

1) Желатин замочить в холодной воде.

2) Йогурт, чеснок и соль пробить блендером до однородной массы. Смешать растопленным

желатином.

3) Массу процедить залить в сифон. Затем зарядить двумя балонами N20.

Хумус

Ингредиенты

200 г отварного нута

1 зубчик чеснока

Сок ½ лимона

1 авокадо

1 ст.л. тахини

Метод приготовления

1) Все ингредиенты пробить блендером.

2) Процедить через сито для максимально гладкой консистенции.

Кизиловый гель

Ингредиенты

150 г кизилового пюре

10 г сахара

3 г агар агар

Метод приготовления

1) Пюре, сахар и агар агар тщательно смешать.

2) Довести до кипения.

3) Охладить до полного застывания. Затем пробить блендером до состояния геля.