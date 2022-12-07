Долма принесла золотую медаль Азербайджану на чемпионате Азии по кулинарии
Команда Азербайджана завоевала золотую, серебряные и бронзовые медали на чемпионате Азии по кулинарии, прошедшем в Сингапуре в сентябре 2022 года. Следует отметить, что участники азербайджанской команды, являются студентами Кулинарного центра CÀSÀ.
Блюда принесшие золотую медаль нашей команде это "Долма" - одна из жемчужин нашей национальной кухни и "Говяжья вырезка с начинкой из лявянги, пюре из брокколи, соус "жу" с гранатом, Кукурузный крекер.
Долма, Эспума из чесночного йоурта, Хумус с авокадо, Кизиловый гель.
Долма:
Ингредиенты
10 листьев кейла
100г кускуса
1 лук, среднего размера
1 ч.л. сушёной мяты
1 пучок петрушки
15 мл лимонного сока
Метод приготовления
1) Кейл бланшировать в солёной воде, большие литья разрезать пополам.
2) Лук мелко нарезать и пассеровать на небольшом количестве оливкового масла.
3) Кускус отварить и смешать с луком, мелко нарубленной зеленью, лимонным соком.
Посолить по вкусу.
4) Завернуть по одной чайной ложке начинки в кейл.
Эспума
Ингредиенты
200 г натурального йогурта
1 зубчик чеснока
Соль
½ листа желатина
Метод приготовления
1) Желатин замочить в холодной воде.
2) Йогурт, чеснок и соль пробить блендером до однородной массы. Смешать растопленным
желатином.
3) Массу процедить залить в сифон. Затем зарядить двумя балонами N20.
Хумус
Ингредиенты
200 г отварного нута
1 зубчик чеснока
Сок ½ лимона
1 авокадо
1 ст.л. тахини
Метод приготовления
1) Все ингредиенты пробить блендером.
2) Процедить через сито для максимально гладкой консистенции.
Кизиловый гель
Ингредиенты
150 г кизилового пюре
10 г сахара
3 г агар агар
Метод приготовления
1) Пюре, сахар и агар агар тщательно смешать.
2) Довести до кипения.
3) Охладить до полного застывания. Затем пробить блендером до состояния геля.
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