Как правильно варить яйца для салатов?

При варке яиц для новогодних салатов не стоит оставлять их надолго в горячей воде. Об этом "Вечерней Москве" сообщил шеф-повар Александр Белькович, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, если яйца переварить, они испортят вкус салата.

"Оставьте яйца при комнатной температуре, чтобы они не были холодными. Аккуратно положите яйца в горячую, почти закипающую воду.

Варите 7-8 минут", - отметил шеф-повар.

Как добавил Белькович, после этого необходимо поместить яйца в холодную воду, чтобы их было легко очистить от скорлупы.

По словам специалиста, переваренное яйцо можно определить по серой оболочке, которая появляется у части желтка, прилегающей к белку.