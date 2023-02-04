Открывается тематический ресторан, посвященный видеоигре Super Mario

В парке Universal Studios Hollywood, расположенном в Лос-Анжелесе, США, открывается тематический ресторан Toadstool Cafe, полностью посвященный видеоигре Super Mario, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Поклонники знаменитого маленького сантехника смогут открыть для себя впечатляющий декор и попробовать волшебные блюда. Ресторан Toadstool Cafe сделан в виде большого дома-гриба с незабываемым ярким декором и знаменитыми зелеными трубами.

Чтобы воссоздать атмосферу видеоигры, будет транслироваться саундтрек, составленный из ремиксов музыки видеоигр Super Mario. В меню будут представлены блюда, вдохновленные итало-американской кухней, которые понравятся всем любителям Супер Марио.

Открытие ресторана планируется на 17 февраля 2023 года.