Врач перечислил продукты, разрушающие иммунитет

Дарья Русакова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов рассказала о продуктах, злоупотребление которыми разрушает иммунитет человека.

Врач подчеркнула, что прежде всего такие продукты - алкоголь, сладкое, изделия из обработанной белой муки, кондитерские изделия, сладкая газировка негативно влияют на организм в целом и подавляют иммунитет.

Опасность таких продуктов в том, что после их употребления сосудистая стенка становится проницаемой для патогенов. Бактерии "любят сладкое" и поэтому быстрее размножаются в благоприятной для них среде.

По словам врача, поддержать иммунитет поможет сбалансированное питание. В рацион должны входить овощи, фрукты, ягоды. Можно употреблять сушёные или замороженные.

Источник