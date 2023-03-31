Сиенский пирог с рикоттой

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления сиенского пирога с рикоттой:

Ингредиенты

450 гр. свежей рикотты

90 гр. яичного желтка

140 гр. несоленого сливочного масла

200 гр. муки

140 гр. сахарного песка

5 гр. цедры апельсина

2 гр. экстракта ванили

2 гр. соли

Метод приготовления

1.-Смешайте муку, сахар, соль, сливочное масло и взбейте. Смешайте ингредиенты теста, как можно меньше вымешивайте тесто руками. Сформируйте из него шар и оставьте на час в прохладном месте.

2. Пропустите рикотту через дуршлаг, смешайте ее с сахаром, ванилью и цедрой апельсина и взбивайте, пока масса не станет однородной и кремообразной. Слегка взбейте желтки и вмешайте их в смесь понемногу. Взбейте яичные белки до мягких пиков и добавьте в смесь.

3. Разделите тесто на две неравные части. Большую часть выложите в смазанную маслом форму для пирога диаметром 8 дюймов, выпекайте в духовке 15 минут при 175 С. Заполните пирог начинкой, накройте вторым куском теста и выпекайте 10-15 минут.

Подача - Дайте остыть, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.