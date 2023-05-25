Яблоки и ежевика оказались эффективными средствами для профилактики хрупкости костей у пожилых людей

Учёные из Гарвардской медицинской школы вместе с коллегами из других исследовательских центров опубликовали отчёт работы, проводившейся в течение 12 лет.

Специалисты наблюдали за 1701 пожилым человеком. Смысл работы заключался в том, какие продукты, кроме белковых, профилактируют развитие старческой астении, или "хрупкости". Это возрастное и обусловленное многими факторами качество костной ткани: плотность кости уменьшается, развивается ломкость, из-за чего при падении возрастет вероятность переломов, что ведёт к инвалидности, длительной госпитализации, а в некоторых случаях - к смерти.

В начале исследования ни у одного из участников не было синдрома старческой астении, но за период наблюдений "хрупкость" развилась у 13,2% участников.

Результаты показали, что не только белковая диета, но и регулярное употребление продуктов с подгруппой флавоноидов профилактирует старческую "хрупкость". Речь идёт о таком веществе, как кверцетин - флавонол, разновидность флавоноидов.

Кверцетином наиблолее богаты яблоки и ежевика. Причём вероятность старческой астении, при употреблении именно продуктов с кверцетином, снижалась на 20%.

Источник