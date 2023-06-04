Диетолог назвала самую опасную для здоровья диету

В сети блогеры рассказывают, какая великая вещь шоколадная или яблочная диета или как дни на овсянке, сваренной на воде, помогают не только сбросить вес, но и улучшить цвет лица, нормализовать пищеварение.

Врач-диетолог Марина Сорокина на этот счет категорична и не рекомендует испытывать на себе действие монодиет, которые без сбалансированного питания лишают организм витаминов и микроэлементов, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

По словам диетолога, сброс веса на монодиете происходит за счет избавления от воды и истощения мышц. Лишившись нормального количества калорий, тело восполняет их недостаток. Все потерянные килограммы очень быстро возвращаются.

Специалист особо предупреждает о противопоказаниях диеты, которая способна привести к развитию таких опасных заболеваний, как гастрит, язва желудка, железодефицитная анемия и сахарный диабет. Не рекомендуется осваивать этот метод похудения тем, у кого есть заболевания ЖКТ, гипертония, сахарный диабет или мочекаменная болезнь.

Будьте осторожны, худейте правильно.