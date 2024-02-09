Азербайджанские кулинары удостоены наград Всемирной кулинарной олимпиады

На проходящей в немецком городе Штутгарт "IKA - Всемирной кулинарной олимпиаде" азербайджанская кулинарная команда, специально созданная для соответствующего мероприятия, организованного Государственным агентством по туризму, завоевала две бронзовые медали и 6 дипломов по кондитерскому искусству в категории "индивидуальный участник", а также диплом в командном зачете в номинации "общественный кейтринг".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На олимпиаде, которая считается одним из самых престижных кулинарных соревнований в мире, при поддержке Национального кулинарного центра и презентации Ассоциации кулинаров Азербайджана (ACSA), являющейся ассоциированным членом Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров ("Wordlchefs"), примет участие команда из 9 поваров в категориях "общественный кейтеринг" и "индивидуальный участник".

Согласно стандартам конкурса, представленное национальной сборной меню было составлено с учетом природного биоразнообразия нашей страны, а также с учетом основ культуры национальной кухни.

В двух меню, представленных на конкурс, были использованы продукты, включенные в международную модель гастрономического туризма "Slow Food", а также местные натуральные продукты, такие как шафран, помидоры, гранаты.

Оценка в конкурсе проводилась в несколько этапов. Представленные на конкурс меню оцениваются по критериям вкусной, здоровой и экологически чистой пищи, безотходного приготовления и особого подхода к каждому используемому продукту, строгого соблюдения специальных размеров и биометрических форм, с учетом цветового фактора, аккуратности и эстетичного внешнего вида.

Также учитываются рабочий процесс команды, стрессоустойчивость, равное разделение труда, чистота кухни, личная гигиена поваров в рамках определенных судьями сроков.

На мероприятии кулинарные команды из разных стран мира соревновались в таких группах, как "национальная", "молодежная национальная", "общественный кейтеринг" и "региональная".

В рамках мероприятия в павильоне, принадлежащем Всемирной ассоциации поваров ("Worldchefs"), был установлен стенд, отражающий гастрономию Азербайджана. На стенде, где были представлены национальные продукты и блюда, посетители, в том числе эксперты-гастрономы, были проинформированы о гастротуристическом потенциале нашей страны, созданы условия для дегустации образцов азербайджанской национальной кухни.

На стенде были представлены в основном нахчыванская и карабахская кухня, а также образцы шекинской и хыналыгской кухни, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по теме "Пищевые традиции Азербайджана согласно наследию ЮНЕСКО". Также были представлены кондитерские изделия, приготовленные кондитерами национальной сборной в соответствии с условиями конкурса по различным тематикам и технологиям.

Отметим, что "IKA - Всемирная кулинарная олимпиада", проводимая каждые четыре года в Германии с 1900 года, признана престижным международным соревнованием и выставкой в области кулинарии, продуктов питания, ресторанного бизнеса. На предыдущем конкурсе, состоявшемся в 2020 году, 8000 различных рецептов с участием 1800 поваров из 67 стран были показаны более чем 100 тысячам посетителей из разных стран мира.

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