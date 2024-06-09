Названы виды фруктов и овощей, которые нельзя хранить вместе

Яблоки, груши, авокадо и бананы не рекомендуется хранить вместе, поскольку при созревании эти фрукты выделяют газообразный этилен, ускоряющий порчу продуктов. Об этом изданию The Conversation рассказал Сенака Ранадхира, заместитель профессора Школы сельского хозяйства, пищевых продуктов и экологии Мельбурнского университета (Австралия), передает Day.Az.

Ранадхира объяснил, что для продления свежести фруктов и овощей для них нужно подобрать подходящие условия хранения. Бананы, лук, чеснок, картофель и тыкву лучше помещать в темную кладовую или шкаф. При этом картофель не стоит хранить вместе с луком. Дело в том, что лук выделяет газ под названием этилен, из-за которого картофель портится быстрее. Одновременно с этим, испарение влаги с поверхности клубней картофеля ускоряет порчу лука. По этой же причине не стоит класть "вперемешку" яблоки, груши, авокадо и бананы.

Специалист также отметил, что всю листовую зелень, морковь, огурцы, цветную капусту и брокколи лучше всего хранить в холодильнике в условиях низкой влажности. Это позволит надолго сохранить свежесть овощей и их хрустящую текстуру. Охлажденными дольше сохраняются яблоки и цитрусовые, а арбуз, напротив, лучше не держать в холодильнике больше трех дней.

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