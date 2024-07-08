https://news.day.az/gurmaniya/1673368.html 11 сочетаний блюд и напитков для похудения
11 сочетаний блюд и напитков для похудения
Потеря веса может быть сложной задачей, но осознанный выбор продуктов питания может облегчить её. Комбинации блюд и напитков играют важную роль в снижении веса. Два диетолога поделились лучшими сочетаниями для завтрака, обеда, ужина и перекуса.
Некоторые из сочетаний включают яйца, ягоды и молоко, а также цельнозерновые продукты. В целом ваш рацион может выглядеть так:
Завтрак:
- Яйца, ягоды и стакан молока
- Цельнозерновые хлопья и молоко
- 100% апельсиновый сок и сваренное вкрутую яйцо
- Овсяные хлопья, замоченные на ночь с молоком, семенами чиа и нарезанными яблоками плюс чашка зелёного чая
Обед:
- Питательный боул (например, шпинат, консервированная фасоль, жареные кабачки и цуккини, авокадо и сваренное вкрутую яйцо) с чёрным чаем
- Смузи с кефиром, протеиновым порошком, замороженными ягодами, бананом, ореховым маслом и льдом
Закуски:
- Вода и бутерброд с арахисовой пастой и бананом
- Тоник, сыр и орехи
- Газированная вода, греческий йогурт и овощная булочка
Ужин:
- Тако с говяжьим фаршем и свежим овощным соком
- Лосось, шпинат, киноа и зелёный чай
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