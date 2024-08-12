Азербайджанские блюда признаны лучшими в Азии

Азербайджанская команда поваров под руководством Бакинской ассоциации кулинаров с успехом представила страну на третьем конкурсе Salonniere Mystery Box, который прошел в рамках 16-й Food Asia - Пакистанской международной выставки пищевой промышленности в городе Лахор, сообщил Trend член жюри, председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде, передает Day.Az.

Кулинары завоевали золотую медаль в командных выступлениях на Континентальном чемпионате, организованном Karachi Chefs Association при поддержке WorldChefs - Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS).

На чемпионате команда представляла азербайджанские национальные блюда в модерн-стиле, среди них были балыг бугламасы из каспийской белуги, лянкяранская лявянги, а на десерт торт "Наполеон" с клубничным соусом и шербет из клубники.

В состав команды вошли - Илькин Акберзаде (главный тренер), Сархан Иманлы (капитан), Эмин Алиев, Эльхан Мирзоев и Ильгар Ахмедов.

Food Asia - важная выставка для пищевой промышленности. Гости получают возможность встретиться с тысячами руководителей Foods and Beverages из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Турции, Кувейта, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Марокко, Бахрейна, Таиланда, Египта, Ирана, Бангладеша, Индии, Франции, Великобритании. США и других стран-членов Организации исламского сотрудничества.