Назван повседневный продукт, защищающий от болезней сердца

Выводы специалистов основаны на данных 8756 взрослых в возрасте 70 лет и старше, задействованных в научном проекте ASPREE Longitudinal Study of Older Persons (ALSOP).

Участники исследования самостоятельно сообщали о частоте употребления яиц: никогда/редко (1-2 раза в месяц), еженедельно (1-6 раз в неделю) или ежедневно (ежедневно/несколько раз в день). Ученые обнаружили, что у тех, кто ел яйца 1-6 раз в неделю, риск смерти от всех причин был на 15% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - на 29% по сравнению с теми, кто употреблял яйца редко или никогда.

"Яйца - это богатый питательными веществами продукт, содержащий высококачественный белок, витамины группы В, ненасыщенные жирные кислоты, холин и другие важные микроэлементы. Они особенно полезны для пожилых людей, которые могут испытывать возрастное снижение физических функций", - объяснила Холли Уайлд, ведущий автор исследования.

Исследование также показало, что у пожилых людей с умеренным или высоким качеством питания добавление яиц в рацион снижало риск ухода из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний на 33 и 44% соответственно. Это подчеркивает важность сбалансированного питания для продления жизни.