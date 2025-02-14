Как правильно пить кофе для защиты от диабета?

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана установили, что одна чашка кофе в день может снизить риск развития сахарного диабета на 10%, но только в том случае, если напиток готовится без сахара. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие почти 290 тысяч медицинских сотрудников. Они предоставили данные о состоянии своего здоровья и рационе. При анализе ученые уделили особое внимание количеству потребляемого кофе. Также добровольцев попросили уточнить, добавляют ли они в напиток сахар или молоко.

В течение 34 лет наблюдения у 13 281 человека развился сахарный диабет второго типа. До 60% участников предпочитали не пить чистый кофе. При этом до 42% добровольцев добавляли сахар.

Анализ показал, что одна чашка неподслащенного кофе (как с кофеином, так и без него) снижала риск диабета второго типа на 10% с учетом других факторов, таких как физическая активность, малоподвижный образ жизни и наследственная предрасположенность к заболеванию. Также выяснилось, что кофе с искусственными подсластителями снижал вероятность развития диабета на 7%, а молоко никак не влияло на этот показатель.