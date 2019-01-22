Представлен первый тюнинг нового Porsche 911 - ВИДЕО

Первый тюнинг-пакет для нового Porsche 911 разработали специалисты заводского ателье Porsche Exclusive, сообщает издание Motor1.

В пакете, в частности, представлены карбоновая крыша, корпус наружных зеркал, специальные колёсные диски, ремни безопасности зелёного цвета, а также логотип бренда на подголовниках сидений. Отмечается, что Porsche Exclusive позволяет покупателям создать автомобиль в соответствии с собственными предпочтениями и при этом оснащённый предметами, специально созданными для клиента.

Напомним, производитель представил Porsche 911 нового поколения в конце 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Под капотом машины установлен 3,0-литровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 450 л.с., пару которому составляет 8-ступенчатый "автомат" с двумя сцеплениями PDK. Разгон до 100 км/ч - 3,7 секунды. В продаже имеются две версии - заднеприводная Porsche 911 Carrera S и полноприводная Carrera 4S.

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