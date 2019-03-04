Он похож на большую белую пулю - только двигаться будет гораздо быстрее. Его производитель, компания SpaceX, называет корабль Crew Dragon. Во время запуска он находился на высоте нескольких десятков метров от земли, на вершине ракеты Falcon 9, глядя сверху вниз на стартовую площадку 39A в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде. Если все пройдет успешно (спойлер: все прошло успешно), Crew Dragon отправится к Международной космической станции в последний испытательный полет, прежде чем в него сядут астронавты.

Как передает Day.Az со ссылкой на HiNews, ни одна американская компания ни разу не запускала космического путника на орбиту на своем собственном корабле. "Приятно снова почувствовать, что мы готовы к полету", сказал Уильям Герштенмайер, помощник администратора NASA по освоению и операциям космоса силами людей, ознакомившись с готовностью миссии к полету 22 февраля.

Теперь Crew Dragon будет возить людей на МКС

Казалось бы, что в этом такого? Не больше 109 космических аппаратов прежде вылетало с площадки 39A, и большинство из них - начиная лунными миссиями "Аполлон" и затем космические шаттлы - были больше, мощнее и амбициознее. Так получилось, что это были государственные проекты, национального масштаба.

"Это скромный шаг к коммерческим полетам в космос, но стоит подчеркнуть слово "скромный", - говорит Джон Логсдон, почетный профессор космической политики в Университете Джорджа Вашингтона.

Справедливое замечание. На данный момент Crew Dragon - это правительственный проект, организованный просто по-другому. Но SpaceX и ее союзники говорят, что это шаг к гораздо большему. "Это огромное дело", говорит Чед Андерсон, генеральный директор Space Angels, венчурного фонда с бюджетом в 50 миллионов долларов, который фокусируется на космических стартапах. "SpaceX открыла эпоху предпринимательства в космосе. И это не дань уважения - это огромное уважение к их заслугам".

Ближайшая цель, по словам администратора NASA Джима Брайденстайна, заключается в том, чтобы "американские астронавты отправили американский космический аппарат с американской почвы впервые с момента отставки космических шаттлов в 2011 году".

Потому что с тех пор США арендовали места для астронавтов на российских ракетах "Союз". И если этот первый полет Crew Dragon был бы успешным - а он таким и стал, предварительно - астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли отправятся вместе со следующей миссией Dragon в июле.

Crew Dragon, длиной 8 метров и вместимостью семь астронавтов, смог взять с собой только 200 килограммов груза в этот полет - Demo 1. Его план был достичь и пристыковаться к космической станции через сутки после запуска, провести там пять дней, а затем плюхнуться в Атлантический океан у берега Флориды.

Модуль экипажа, как и его ракета, многоразовый - это важная часть бизнес-модели SpaceX, рассчитанной на экономию вследствие многоразового использования. Многомиллионные долларовые инвестиции будут использоваться повторно, а не "выбрасываться" после одиночного использования.

И в духе американского предпринимательства NASA организовало для SpaceX конкуренцию. Boeing с похожей капсулой CST-100 Starliner в настоящее время провести испытательный полет без экипажа в апреле. Если все пойдет хорошо, астронавты Эрик Бо, Николь Аунапу Манн и Кристофер Фергюсон полетят на ней в августе.

Boeing давно служит авиакосмическим подрядчиком NASA, и это отражено в контрактах, которые заключаются с ним и SpaceX. На выполнение одной и той же работы Boeing выделили 4,2 миллиарда долларов, а SpaceX - в районе 2,6 миллиарда. Первые запуски Boeing будут задействовать расходную ракету Atlas 5, что сделает их по сути дороже. Но учитывая постоянные сдвиги в графике, команда Boeing может вполне сорвать лавровый венок, отправившись на МКС прежде команды SpaceX.

"Основополагающее значение коммерческого экипажа заключается в восстановлении доступа США к космосу", говорит Логсдон. "Он избавляет нас от надежды на русских, вот что важно".

Россия больше не нужна

Для таких предпринимателей, как Илон Маск, яркого и неоднозначного генерального директора SpaceX, большая цель - сделать небо ближе. Джефф Безос, основатель Amazon, финансирует за свой счет космическую компанию Blue Origin. Ричард Брэнсон, яркий бизнесмен, перешел от дел музыкальных к Virgin Galactic - чтобы сделать космический туризм реальностью. Другие амбициозные космические компании приходили и уходили в последние двадцать пять лет, но очень немногие имели видение такое же большое и смелое, как Илон Маск. Он говорил, что цель сделать людей видом, покоряющим космос, основать колонии на Марсе и "сохранить" жизнь на Земле.

"В чем разница между компаниями, которые участвовали в этом развитии, в том, как они финансировались?", говорит Марко Качерес, старший аналитик космоса в Teal Group. "Двадцать лет назад они не были так богаты, как Безос, харизматичны, как Маск, или готовы к риску, как Брэнсон".

В первые дни космической эпохи, когда полет человека в космос был частью гонки холодной войны, на риск шло NASA, отправляя астронавтов в опасные путешествия, чтобы одолеть Советский Союз в битве за Луну. Это отражалось и на расходах; аэрокосмические компании извлекали выгоду из огромного количества правительственных контрактов, что гарантировало, что они будут зарабатывать деньги даже выбиваясь из бюджета, поскольку каждая миссия была жизненно важной для национальной безопасности. Никто не знал на самом деле, сколько должно стоить космическое путешествие. Когда налогоплательщики начинали жаловаться, кто-то всегда говорил, что на кону стоит будущее свободы.

Но потом Нил Армстронг прогулялся по Луне, и с победой в космической гонке NASA не смогло найти новое направление. Внезапно любой риск стало трудно оправдать. Космические аппараты начали проектироваться так, чтобы полеты были быстрее, однако вместе с тем становились менее эффективными. Новые технологии, которые могли скостить затраты на освоение космоса, отбрасывались в пользу проверенных и стабильных технологий. Поэтому, хотя космические шаттлы NASA задумывались как сбивающие стоимость, полеты оставались невероятно дорогими - и были при этом опасными. Взрыв шаттла "Челленджер" в 1986 году поставил программу шаттлов на двухлетнюю паузу, а потеря шаттла "Колумбия" в 2003 году поставила на ней точку.

Андерсон говорит, что проблема NASA была системной. "Мы разрабатывали космические технологии 60 лет, по большей части финансируемые правительством. Было множество подрядчиков - и один клиент. В результате мы получили противоположность инноваций. Мы отправились из ниоткуда на низкую околоземную орбиту, к Луне, затем обратно на низкую околоземную орбиту, и в конце концов никуда не пришли. До SpaceX все было так".

Прорыв, по словам Андерсона, тихо случился в 2009 году. Это был не технический прогресс и не громкий запуск - это был список. SpaceX опубликовала свои цены на запуск ценных грузов. Теперь, если компания хотела запустить спутник, она знала, сколько денег привлечь, и могла строить планы вокруг этого. До этого было несколько десятков участников, желающих инвестировать в новые космические предприятия. Теперь в компанию вложено 18 миллиардов долларов от 412 компаний.

Бизнес по-прежнему дается нелегко. В течение шести лет SpaceX боролась за то, чтобы вывеси свою первую полезную нагрузку на орбите; в 2015 и 2016 годах потерпела впечатляющие отказы ракет, которые обошлись в сотни миллионов долларов. В январе стало известно, что компания увольняет 10% своего штата из 6000 человек. Короче говоря, любой может сделать небольшое состояние в космосе - придется только потратить большое.

Но небеса открылись для предпринимателей, отчасти из-за агрессивного бизнеса SpaceX и отчасти из-за того, что Вашингтон теперь приветствует частное предпринимательство на орбите. Самое важное в запуске астронавтов SpaceX не то, что они на самом деле полетят в космос. Важно то, что они снизили цены. Они сделали потрясающие вещи, которые казались невозможными. Сделали их эффективно и недорого.

Что начало происходить с космосом, когда цены уже перестали казаться неподъемными? Идея буквально потекли со всех сторон. SpaceIL, израильская некоммерческая организация, запустила первый в мире частный лунный корабль на ракете SpaceX. Спутники наблюдения Земли, которые часто выводились по одному в день, теперь заменили небольшие скопления более мелких и подвижных спутников, отправляющих показания в реальном времени. И так далее.

Касерес говорит, что самой большой движущей силой спроса на космический бизнес в ближайшем будущем может стать интернет-трафик: во многих случаях передавать данные через спутник дешевле, чем по земле. В 2015 году SpaceX пообещала развернуть глобальную сеть Starlink из 11943 спутников. Никто даже и глазом не повел.

Конечно, запускать спутники проще и безопаснее, чем людей. Даже Маск сказал, что шанс того, что он однажды уйдет на пенсию на Марсе, примерно 70%. На текущий момент правительства остаются единственными лицами, отправляющими людей в космос. Изменится ли это в скором времени?

Кто-то уже давно бы пришел, если бы был спрос, не так ли? Да и нынешние компании могли бы летать сами по себе, но захотят ли они? И куда отправятся?

Далеко, говорит Маск и его коллеги. Если они добьются успеха, следующей остановкой будет Марс, и очень скоро. Они безгранично уверены в себе и в космосе.

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