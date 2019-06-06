Крупнейший в мире онлайн-ритейлер, компания Amazon, раскрыла дизайн и возможности разработанного ею дрона для автоматизированной доставки посылок. Аппарат может взлетать и садиться вертикально, при горизонтальном полёте перемещаясь как самолёт, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

В этом дрону Prime Air помогают шесть моторов и шестигранное крыло, одновременно служащее защитой пропеллеров. Аппарат имеет шесть степеней свободы, что позволяет ему быть манёвренее обычного дрона, пишет The Verge. Посылка размещается в фюзеляже в закрытом контейнере.

Ориентироваться в пространстве и избегать препятствий аппарат может благодаря комбинации инфракрасных камер, датчиков глубины и сонара. Данные с сенсоров обсчитываются алгоритмами машинного обучения, помогающими дрону огибать помехи при полёте - будь то дельтапланерист, линия электропередач или собака во дворе дома, куда осуществляется доставка.

По словам главы потребительского подразделения Amazon Джеффа Уилке, представившего Prime Air на конференции Re:MARS в Лас-Вегасе, с точки зрения безопасности летающий робот-курьер "так же прочен и стабилен, как коммерческий авиалайнер". Задачей компании является создать полностью электрические дроны с дальностью полёта до 15 миль (примерно 24 км), способные меньше, чем за полчаса, доставлять клиентам посылки весом до 5 фунтов (2,26 кг). Утверждается, что от 75 до 90% приобретаемых на Amazon товаров укладываются в это ограничение.

В Amazon пока не говорят, когда и где начнут эксплуатацию Prime Air, отмечая, что это произойдёт "в ближайшие месяцы". Компания рассчитывает, что Федеральное авиационное агентство США выдаст разрешение на полёты дрона-шестигранника.

Напомним, аналогичные дроны для доставки небольших грузов по воздуху в рамках проекта Project Wing разрабатывает владеющий Google холдинг Alphabet. В апреле этого года сервис заработал в Канберре (Австралия) а в июне должен прийти в столицу Финляндии, Хельсинки.

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