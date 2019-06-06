У пользователей мобильного приложения Skype появилась возможность транслировать происходящее на дисплее во время видеозвонка. Новая функция будет полезна в ситуациях, когда, например, нужно провести рабочую встречу на ходу, помочь технически неграмотному родственнику с настройкой смартфона или вместе с друзьями выбрать покупку в онлайн-магазинах.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Чтобы поделиться экраном с собеседником, нужно в процессе видеовызова нажать на кнопку с тремя точками в нижнем правом углу. Там же находятся другие недавно реализованные в Skype функции: записи экрана и "живых субтитров", которая на лету преобразовывает речь в текст.

Впервые эту функцию начали тестировать в апреле. Теперь она доступна всем пользователям Skype для Android (6.0 и выше) и iOS (12 и выше). Делиться экраном также можно в версиях приложения для Linux, macOS и Windows 10.

Помимо этого, в мобильный Skype добавили возможность скрыть элементы управления вызовами, сделав один тап по экрану. Второй тап позволяет настроить фокусировку, третий - возвращает элементы управления.

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