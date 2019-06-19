Компания Microsoft вернула в продажу в своем фирменном магазине ноутбуки Huawei.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

В прошлом месяце, после введения санкций США, из Microsoft Store исчезли все ноутбук китайского производителя. Теперь же Microsoft передумала и вернула их в продажу.

"Мы провели анализ новых требований и продолжаем реагировать на ряд сложностей, вызванных недавним включением Huawei в список организаций, на которые наложены экспортные ограничения Министерства торговли США. По результатам проведённого анализа было принято решение возобновить продажи имеющихся запасов техники Huawei в Microsoft Store", - пояснили представители компании.

То есть пока речь не идет о будущих моделях ноутбуков, Microsoft лишь распродает запасы. На сайте доступны Huawei MateBook X Pro за $1499, MateBook D - за $999 и MateBook 13 с процессорами Intel Core i5 и Core i7 - за $999 и $1299 соответственно.

Кроме того, компания и дальше обещает обновлять программное обеспечение на ноутбуках Huawei. "Мы по-прежнему стремимся поддерживать качество клиентского сервиса на высоком уровне. Наш предварительный анализ решения Министерства торговли США по Huawei показал, что мы можем и далее предлагать обновления ПО Microsoft владельцам устройств Huawei", - добавили в Microsoft.

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