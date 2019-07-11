На выставке ИННОПРОМ представлено устройство, не позволяющее водителям уснуть за рулем. Об этом пишет портал "Будущее России. Национальные проекты".

Сообщается, что "Система антисон" срабатывает в тот момент, когда водитель прикрывает глаза, и подает ему сигнал. Собираемое в Зеленограде устройство, как надеются разработчики, поможет снизить количество ДТП в России, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Снижение смертности в результате ДТП - одна из ключевых целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Согласно расчетам, принимаемые в рамках нацпроекта меры должны снизить смертность из-за аварий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, то есть до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.

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