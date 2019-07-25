В твиттер-аккаунте @UniverseIce появилось изображение предполагаемого смартфона Vivo Nex 3, у которого соотношение площади экрана к габаритам корпуса будет "более 100%". Как утверждают авторы блога, "скругленное почти на 90°" стекло полностью покрывает переднюю, заднюю и боковые стороны пока не анонсированного устройства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом никаких "челок" или отверстий в панели нет. Будущая новинка Vivo, однако, не будет цельностеклянной - как видно на снимке, экран аппарата состоит из двух частей, скрепленных по бокам. В любом случае, если утечка хотя бы отчасти правдива, Vivo окажется первым производителем, который приблизится к мечте бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва выпустить смартфон, выглядящий как единый кусок стекла.

Тем не менее, слух оставляет много вопросов о дизайне Nex 3. Неясно, например, куда при отсутствии выреза на экране Vivo спрячет камеру: будет ли она выползать из корпуса, как у Vivo Nex, или же расположится под дисплеем, как у недавно показанного прототипа Oppo. Напомним, что Vivo, наряду с Oppo, принадлежит китайскому холдингу BBK Electronics, так что доступ к этим технологиям могут иметь обе компании.

Также непонятны слова источника о "полном экране". Значит ли это, что у новинки будет второй экран сзади, как у Vivo Nex Dual Display Edition, однозначно сказать нельзя.

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