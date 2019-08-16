Компания Motorola анонсировала "первый в мобильной индустрии" смартфон со встроенной экшн-камерой - one action. За съемку в духе GoPro отвечает тройной фотомодуль, в частности сверхширокоугольный объектив с углом обзора 117°. Чтобы снимать "экстремальных" условиях было удобнее, пользователи могут захватывать видео в горизонтальном формате, удерживая устройство вертикально и одной рукой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помимо широкоуголки, в one action установлена основная 12-мп камера с фазовым автофокусом и 5-мп датчик глубины, позволяющий создавать размытие заднего плана и другие эффекты при съемке автопортретов. Также аппарат снабжен 6,3-дюймовым дисплеем Full HD+ с "кинематографическим" соотношением сторон 21:9 для более удобного просмотра фильмов и сериалов и накопителем объемом 128 ГБ (microSD-картой можно расширить еще на 512 ГБ).

Емкость батареи - 3500 мАч. Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе, этого объема хватит на непрерывный просмотр видео на протяжении 11 часов или прослушивание музыки в течение 47 часов без остановки.

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