Motorola утверждает, что её инженерам удалось встроить в смартфон настоящую экшн-камеру. Главный её плюс в том, что даже держа смартфон вертикально, можно снимать горизонтальные видео, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В компании говорят, что One Action - первый аппарат с широкоугольной экшн-камерой, охват которой составляет 117 градусов. Камера тройная, главный датчик имеет разрешение 12 мегапискелей (а не 48, как у конкурентов), второй датчик глубины разрешением 5 мегапикселей, а вот третий модуль - самый любопытный.

Формально это сверхширокоугольная камера, однако позиционируется она тут как замена экшн-камере. Разрешение модуля - 16 мегапикселей, угол обзора - 117 градусов, но главная изюминка в том, что даже при удержании смартфона в вертикальном положении будет сниматься горизонтальное видео.