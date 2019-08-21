https://news.day.az/hitech/1148975.html Трамп призвал Apple покинуть Китай
Трамп призвал Apple покинуть Китай
Президент США Дональд Трамп во вторник призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая <...> Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
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